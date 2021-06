Trekhaak verdwijnt uit Tesla configurator, maar is nog beschikbaar

Het “Tow Hitch Package” verdween uit de configurator, maar toch zijn Tesla’s nog steeds te bestellen met trekhaak.

Tesla biedt een trekhaak aan op de Model 3 en de Model X. De Model S doet het voorlopig nog altijd zonder trekhaak.

Één van onze oplettende lezers (jandc) merkte vorige week op dat de trekhaak optie verdwenen was uit de configurator op de Tesla website.

Daarom hebben we Tesla gecontacteerd met de vraag of hun wagens nog steeds met trekhaak geleverd kunnen worden. Tesla liet ons weten dat het “Tow Hitch Package” nog steeds beschikbaar is, zij het “off menu”.

Wie het maximale trekgewicht (en andere specificaties) wil bekijken van de Tesla modellen met trekhaak-optie kan hier terecht:

