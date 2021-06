Shell directeur kiest waterstofauto als dienstwagen

De grote baas bij Shell Nederland, Marjan van Loon, rijdt van meeting naar meeting in een Toyota Mirai waterstofauto.

Dat Shell brood ziet in waterstofmobiliteit zal je niet verbazen. Waterstof kan door hen immers gemakkelijk geproduceerd, getransporteerd en verhandeld worden.

Om waterstof in de kijker te zetten kiest de president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, daarom voor een Toyota Mirai als dienstauto. Ze had eerder al de eerste generatie Mirai, en die wordt nu dus vervangen door de tweede generatie.

Marjan kiest naar eigen zeggen voor de Mirai omdat ze zo hoopt aan meer mensen te laten zien dat waterstof één van de schonere oplossingen is voor mobiliteit.

VIDEO: Zo tank je waterstof

De Toyota Mirai II beschikt over 3 waterstoftanks die samen 5,6 kg waterstof kunnen opslaan. Dit is goed voor theoretisch rijbereik (WLTP) van 650 km, al moet je in de praktijk op een, nog altijd mooie, range van 430 km rekenen. Bekijk hier alle andere specificaties van de Mirai II.

