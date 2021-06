Jaguar wordt elektrisch automerk voor allerrijksten

Onder het gezag van de nieuwe CEO Thierry Bolloré zal Jaguar volledig van koers veranderen. Het merk wordt volledig elektrisch, ja, maar tegelijk ook een pak exclusiever.

Vorige week had ik het genoegen om met Jaguar en Land Rover een stukje te gaan offroaden in Wallonië, en tijdens de presentatie vooraf werd het al duidelijk: Jaguar zal vanaf 2025 enkel nog elektrische modellen lanceren, maar die auto’s zullen niet toegankelijk zijn voor de gewone man.

Volgens kersvers CEO Thierry Bolloré moet Jaguar exclusiever, luxueuzer en duurder worden. Zo wil Jaguar zich in Bentley, Maybach en Rolls-Royce regionen gaan positioneren. Een merk voor de 0,1% percenters van deze wereld dus.

Jaguar denkt daarmee een succesvol einde te kunnen maken aan de eindeloze strijd met de premium volumemerken BMW, Audi en Mercedes. Een strijd die het maar niet lijkt te kunnen winnen. Gezien de lage volumes in het luxesegment, is het natuurlijk ook een handige truc om zich geen zorgen te moeten maken over batterij- en chiptekorten.

De elektrische Jaguar XJ, die op tafel lag, lijkt door de nieuwe plannen afgevoerd. Hem naast een privéjet fotograferen is blijkbaar onvoldoende om aan te slaan bij de elite. Volgens een interview met Bolloré in het Britse Auto Express zou Jaguar wel al 3 andere nieuwe elektrische auto’s in de planning hebben; twee grote crossovers en een coupé. En de I-Pace? Die mag volgens Bolloré ook na 2025 in de catalogus blijven staan, tot zijn levenscyclus ten einde loopt.

