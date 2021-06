Ondanks anti-EV reclame heeft Toyota al 4 plugins in gamma

Toyota heeft steeds meer plug-in auto’s in het gamma. Wil dit zeggen dat het merk plots gelooft in elektrisch rijden?

Toyota zet al sinds de jaren 90 succesvol in op hybride aandrijflijnen. Het merk blijft daar ook halsstarrig aan vasthouden terwijl de rest van de auto-industrie in sneltreinvaart evolueert richting volledige elektrificatie.

De Japanners geloven echter niet in volledig elektrisch rijden, en laten geen gelegenheid voorbij gaan om dat te doen blijken. Hun reclamespotjes bijvoorbeeld steken regelmatig de draak met EV’s. Hieronder kan je zo twee voorbeelden bekijken.

Door hun hybrides als “zelfopladend” te labelen, willen ze ook vooral aangeven dat je plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s via een laadpaal/thuis moet opladen, wat in hun ogen een heel gedoe is.

Voortschrijdend inzicht?

Ondanks deze filosofie hebben Toyota en Lexus ondertussen toch al drie plug-in hybrides en één volledig elektrische auto in het gamma; de Lexus UX 300e (elektrisch), de Lexus NX 450h+ (PHEV), de Prius Plug-in (PHEV) en de Toyota RAV4 Plug-in (PHEV). Tijdens de komende maanden komen daar ook nog de Toyota bZ4X (elektrisch) en de Proace Electric (elektrisch) bij.

Wil dit zeggen dat Toyota van gedacht veranderd is? Vermoedelijk niet. Deze wagens moeten er vooral voor zorgen dat Toyota de gemiddelde CO2-uitstoot van z’n vloot naar beneden krijgt, om zo aan Europese uitstootboetes te ontsnappen.

