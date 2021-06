Lexus NX 450h+ is eerste “niet-zelfopladende” hybride

Lexus gaat er al jaren prat op dat ze speciale “zelfopladende” hybrides aanbieden, die dus niet aan de laadpaal moeten. Met de introductie van de vernieuwde NX, komt er echter voor het eerst een plug-in hybride in de optielijst. Wat is er aan de hand?

Wel, niet zoveel natuurlijk. Plug-in hybrides tekenen een lagere CO2-uitstoot op, en dat heeft Lexus nodig om z’n gehele vloot te laten voldoen aan de Europese uitstootnormen.

Daarom krijgt de gefacelifte NX, die eind 2021 leverbaar wordt, voortaan ook een plug-in hybride in de optielijst. De NX 450h+ combineert een 2,5 viercilinder benzinemotor met een elektromotor en een stevige batterij van 18 kWh.

De accu is groot genoeg voor een realistische elektrische actieradius van ongeveer 75 km. Maak je geen zorgen, ook deze accu wordt “zelfopgeladen” wanneer je remt of een helling af rijdt. Maar in tegenstelling tot alle andere Lexi, kan je hem ook aan het stopcontact of via een laadpaal opladen.

