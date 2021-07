Elektrische auto thuis opladen is 13% duurder geworden in 2021

Een elektrische wagen thuis opladen is tijdens de eerste zes maanden van 2021 10% tot 13% duurder geworden in Vlaanderen.

In januari 2021 kostte het in Vlaanderen 0,19€ tot 0,22€ om je elektrische auto thuis op te laden aan nachttarief. De variatie is afhankelijk van je netbeheerder, en dus van waar je juist woont in Vlaanderen. Amper 6 maanden later is deze kost al gestegen naar 0,21€ tot 0,25€, een verhoging van 10,5% tot 13,6%. Het komt overeen met een elektriciteitskost van 4,3€ tot 4,9€ per 100 km. Hoe we tot deze cijfers komen lees je hier.

Volgens de CREG heeft deze prijsverhoging te maken met het aantrekken van de economie, maar ook met een verhoging van de Europese CO2-rechten die energieproducenten moeten betalen.

Ten opzichte van anderhalf jaar geleden is de prijsstijging nog groter. In februari 2020 kostte het thuis opladen aan nachttarief nog 0,17€ tot 0,21€. Nu is dat dus 19% tot 29% duurder.

