Een elektrische wagen thuis opladen is in 2021 tot 12% duurder geworden in Vlaanderen.

Elk jaar doen we in het eerste kwartaal een onderzoek naar de kWh-prijs van elektriciteit in Vlaanderen. We bestuderen in het bijzonder het kWh-tarief van het gedeelte elektriciteit dat je extra zou verbruiken door het opladen (aan nachttarief) van een elektrische auto.





Uit onze cijfers blijkt dat de kWh-prijs gestegen is van 0,17€ (februari 2020) naar 0,19€ (januari 2021) in het deel van Vlaanderen met de goedkoopste netbeheerder (Intergem). Ook in de regio met de duurste netbeheerder (Gaselwest) is de kWh-prijs gestegen van 0,21€ naar 0,22€. Het gaat om een prijsstijging van 5% tot 12%. Hoe we tot deze cijfers komen lees je in dit artikel.

Voor wie thuis laadt aan nachttarief, kost elektrisch rijden nu 3,8€ tot 4,5€ per 100 km, voor een gemiddeld grote auto. Qua energiekost is dit nog altijd goedkoper dan benzine, diesel, hybride of CNG rijden.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.