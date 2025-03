Deze 18 elektrische auto’s verkopen het best in 2025

We geven een overzicht van de elektrische auto’s die in januari 2025 het meest verkocht werden op Europees niveau. Wil je dat even vergelijken met best verkochte modellen in 2024, dan kan je hier terecht.

✪ Sales: het aantal nieuwe inschrijvingen in januari 2025 (bron: cleantechnica).

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.





Wat meteen opvalt is dat Tesla, dat vorig jaar nog plaats 1 én 2 innam, wegzakt naar plaats 3 (Tesla Model Y) en 12 (Tesla Model 3). We zijn benieuwd of het merk met de lancering van de Model Y facelift opnieuw naar de top kan klimmen.

Verder is het opmerkelijk dat er geen enkel Chinees merk in de top 18 staat. Dit terwijl het Chinese MG in 2024 nog op plaats 9 eindigde met de MG 4. Uiteraard zijn er wel auto’s in het overzicht van westerse merken, maar met productie in China. Het gaat om de Tesla Model 3, Dacia Spring en Volvo EX30.

Tenslotte zijn de VW-groep merken met zeven modellen in de top 18 het best vertegenwoordigd, en ze nemen bovendien plaats 1 en 2 af van Tesla met de VW ID.4 en de Skoda Enyaq.