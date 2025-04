Prijs van publiek laden is verdubbeld in België (2025)

Het publiek opladen van een elektrische auto is de afgelopen jaren fors duurder geworden in België.

Heb jij de indruk dat de laadpaal in het dorpscentrum stilaan onbetaalbaar wordt, dan heb je je dat niet ingebeeld. Laadbedrijf Stroohm heeft via hun laadpas inzage in de prijsevolutie van publieke laadpalen in België, en daaruit blijken stevige prijsstijgingen.

Vooral traag laden via AC-laadpalen (de laadpalen die je meestal vindt in de dorpskernen) is snel duurder geworden. In 2020 betaalde je aan dergelijke laadpalen gemiddeld nog 0,28€ per kWh, terwijl dat anno 2025 al opgelopen is naar 0,50€ per kWh. Bijna een verdubbeling dus.

Snel laden via DC-laadpalen (de laadpalen die je meestal langs autosnelwegen tegenkomt) is ook duurder geworden, maar de stijging is minder sterk. In 2020 betaalde je aan een snellaadpaal nog gemiddeld 0,58€ per kWh, terwijl dat anno 2025 opgelopen is tot 0,67€ (+15%).

Thuis laden is uiteraard nog altijd het goedkoopst. Via zonnepanelen is dat het voordeligst. Als je stroom afneemt van het net betaal je volgens onze data in 2025 0,25€ tot 0,27€ per kWh (afhankelijk van de netbeheerder) via de goedkoopste leveranciers.

Uit gegevens van laadpalenbeheerder MobilityPlus blijkt echter dat één op de vier werknemers met een thuislaadpaal die zelden of nooit gebruikt, uit vrees voor een te hoge stroomfactuur. Zij gebruiken liever de laadpaal op het werk of de laadpas die ze ter beschikking krijgen van de werkgever.