Meeste microplastics in milieu zijn afkomstig van slijtende autobanden

Uit een recent Nederlands onderzoek blijkt dat slijtende autobanden de grootste bron zijn van microplastics die in het milieu terechtkomen.

Microplastics zijn stukjes plastiek die kleiner zijn dan 5 mm. Ze komen in steeds grotere hoeveelheden in het milieu terecht, en hoewel er nog veel onderzoek naar moet gebeuren, maken wetenschappers zich zorgen over de effecten ervan op de volksgezondheid.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzocht wat nu de grootste bron is van die microplastics, en ze kwamen tot de conclusie dat dat ze vooral afkomstig zijn van slijtende autobanden.

Ongeveer 70% ervan komt terecht in de bodem, en de rest in het water en de lucht.

Het RIVM doet enkele voorstellen die microplastics-vervuiling door autobanden zouden kunnen tegengaan. Zo stelt het RIVM dat bandenfabrikanten betere banden zouden moeten ontwikkelen, en dat het afvoerwater van wegen gefilterd moet worden. In Nederland gebeurt dat laatste reeds rond steden, maar nog niet daarbuiten.

