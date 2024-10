Elektrische Mercedes G-Klasse wordt 50.000€ goedkoper in België

De volledig elektrische Mercedes G 580 EQ krijgt een zeer aantrekkelijk prijskaartje in België.

In de jaren 70 ontwikkelde Mercedes een militaire terreinwagen op aangeven van niemand minder dan de sjah van Iran, Mohammed Reza Pahlavi. De sjah had 20.000 van dergelijke terreinwagens nodig voor zijn leger en als grootaandeelhouder van Daimler had hij ook enige invloed op het ontwerp. In 1979 werd deze auto, die we vandaag de G-Klasse noemen, gecommercialiseerd voor de particuliere markt. Anno 2024 (45 jaar later!) is de G-Klasse nog steeds op de markt, en gaat hij zelfs het elektrische tijdperk in.

De volledig elektrische Mercedes G 580 EQ is in België reeds te bestellen sinds april 2024. Hij werd geïntroduceerd als “Edition One” met een vanafprijs van 198.803€ inclusief BTW. Daarmee was hij echter duurder dan de G 63 AMG (193.479€), met V8-benzinemotor, wat uiteindelijk toch nog altijd de versie is die iedereen wil. Een geval van moeilijke interne concurrentie dus.

Sinds vandaag is er echter een goedkopere elektrische G-Klasse te bestellen in België. De “gewone” G 580 EQ krijgt een Belgische vanafprijs van 148.467€ inclusief BTW. Daarmee is hij dan wel duurder dan de basis-dieselversie G 450 d (126.929€) en de basis-benzineversie G 500 (137.214€), hij is zakelijk wel nog altijd 100% aftrekbaar én je kan een deel van de BTW recupereren. Bovendien, als je de nieuwe Vlaamse regering te snel af kan zijn, kan je hem allicht nog tot aan het einde van zijn leven rijden aan 0€ verkeersbelasting (als hij in Vlaanderen ingeschreven wordt uiteraard). Een aantrekkelijke deal voor wie heel graag een G-Klasse aan zijn wagenpark wil toevoegen.

De G 580 EQ krijgt overigens exact dezelfde specificaties als de G 580 EQ Edition One. Hij doet het met vierwielaandrijving, een 116 kWh (netto) batterij en 587 pk. In de praktijk zou je goed 350 km ver moeten geraken op een volle accu. Niet slecht voor een anti-aerodynamische auto die meer dan 3 ton op de weegbrug zet.

De “gewone” G 580 EQ levert wel in op basisuitrusting t.o.v. de Edition One. Zo mis je het exterieur AMG Styling-pakket, het interieur Superiorline-pakket, het Nightpakket, het Comfortpakket, de Multicountourzetels, de RVS-treeplanken en diverse andere details.

