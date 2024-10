Gouden waterstof kan binnen 10 jaar voor energierevolutie zorgen

Natuurlijke, of “gouden” waterstof, kan voor een energierevolutie zorgen zoals we hebben meegemaakt met schaliegas.

Waterstof wordt al sinds de jaren 60 opgevoerd als dé energie voor onze mobiliteit, en bij uitbreiding voor de hele economie, maar anno 2024 is het concept nog altijd niet uit de startblokken gekomen.

Het helpt niet dat waterstof momenteel nauwelijks ontgonnen wordt. In de industrie kennen we momenteel vooral grijze waterstof (geproduceerd d.m.v. fossiele brandstoffen), blauwe waterstof (geproduceerd op basis van aardgas waarbij de CO2 opgevangen wordt) en groene waterstof (geproduceerd door elektrolyse met groene elektriciteit als energie-input).

Er bestaat echter ook natuurlijke waterstof die gewoon uit de ondergrond ontgonnen wordt zoals aardgas of aardolie. Dat waterstof wordt ook wit waterstof of gouden waterstof genoemd. Dit type waterstof is dus een energiebron, terwijl de andere types waterstof meestal “energiedragers” genoemd worden.

Volgens onderzoekers van het gerenommeerde U.S. Geological Survey is er wereldwijd maar liefst 3 biljoen natuurlijke waterstof beschikbaar in de ondergrond, en dit potentieel wordt momenteel amper benut. De ontginning van slechts een klein deel daarvan kan volgens hoofdonderzoeker Geoffrey Ellis volstaan voor de wereldwijde waterstofvraag.

In de VS zijn de U.S. Geolgical Survey, de Colorado School of Mines en energieconcerns Shell, BP en Chevron reeds beginnen samenwerken omtrent de ontginning van natuurlijke waterstof. Ook Bill Gates heeft momenteel een investering lopen in een start-up omtrent natuurlijke waterstof.

Als natuurlijke waterstof doorbreekt, dan zal dit volgens experts binnen 10 à 20 jaar voor een energierevolutie zorgen zoals we 20 jaar geleden hebben meegemaakt met schaliegas. De waterstofindustrie is duidelijk nog niet uitgestreden.

