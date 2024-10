Plug-and-play zonnepanelen vanaf 2025 toegelaten in België

Naar verwachting zullen de Belgische instanties binnenkort toestemming geven om “stekker-zonnepanelen” toe te laten in 2025.

Zonnepanelen worden steeds goedkoper, en dit heeft recent geleid tot de opkomst van de “stekker-zonnepanelen”. Het zijn zonnepanelen die je gewoon met een stekker in het stopcontact steekt en die zonder tussenkomst van een technieker onmiddellijk stroom beginnen leveren. Dergelijke zonnepanelen kunnen een oplossing bieden voor huurders, of voor wie in een appartement woont. Ze kunnen gewoon op het terras geplaatst worden, of bijvoorbeeld aan de balkonreling bevestigd worden.

In heel wat Europese landen kent deze markt een sterke groei, maar nog niet in België, want hier is het simpelweg nog niet gereglementeerd.

Dat zal veranderen in 2025. De Belgische federatie van netbeheerders Synergrid werkt namelijk aan technische voorschriften voor deze zogenaamde “draagbare zonnepanelen”. Deze voorschriften zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Belgische regulatoren Vreg (Vlaanderen), Brugel (Brussel) en CWaPE (Wallonië). Als zij hun goedkeuring geven, kunnen de voorschriften al in november 2024 gepubliceerd worden en zes maanden later, in mei 2025, zouden de stekker-zonnepanelen dan toegelaten moeten zijn op de Belgische markt.

Ook plug-and-play thuisbatterijen zouden overigens ineens goedgekeurd moeten worden voor gebruik in België.

Terugverdientijd

Het is mogelijk dat gebruikers van plug-and-play zonnepanelen deze zullen moeten aanmelden bij de netbeheerders; Fluvius in Vlaanderen en Sibelga in Brussel. Analoge elektriciteitstellers zullen terugdraaien wanneer er stroom op het net gezet worden met dergelijke zonnepanelen. Wie een digitale teller heeft, zal een terugleveringscontract moeten afsluiten met zijn leverancier als hij betaald wil krijgen voor de stroom die op het net gezet wordt.

De prijs van een gemiddeld 400 Wp plug-and-play zonnepaneel, inclusief inverter, varieert momenteel van 400€ tot 1.000€. Op een zonnige dag produceert een dergelijk paneel, afhankelijk van de oriëntatie, 2 à 3 kWh stroom. Op een typisch Belgische grijze dag is de opbrengst een pak lager. Gemiddeld genomen over een heel jaar moet je in België rekenen op een productie van ongeveer 350 kWh. Aan de huidige kWh-tarieven (+- 0,26€ / kWh) komt dat neer op een jaarlijkse besparing van ongeveer 91€. Als je de stroom tenminste onmiddellijk zelf verbruikt of nog een analoge teller hebt. De terugleververgoedingen liggen namelijk een pak lager dan de aankoopprijs van een kWh stroom. In het best-case-scenario moet je rekenen op een terugverdientijd van +-4,5 jaar voor een 400 Wp zonnepaneel dat ongeveer 400€ kost.

