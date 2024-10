Verbod op euro 5-dieselauto’s in Antwerpen en Gent wordt afgeschaft

De nieuwe Vlaamse regering wil de regels voor de lage-emissiezones in Gent en Antwerpen versoepelen.

Vlaanderen heeft een nieuwe regering die uit een coalitie bestaat van N-VA, Vooruit en CD&V, onder leiding van minister-president Diependaele. Die regering is alvast begonnen met het afzwakken van heel wat maatregelen die door de vorige regering beslist werden. De soep wordt dus duidelijk niet zo heet gegeten als ze werd opgediend.

Deze “lauwe soep-regering” heeft namelijk o.a. aangekondigd dat er geen verstrenging komt van de renovatieplicht voor woningen, dat er geen verbod komt op auto’s met verbrandingsmotoren in 2029, dat de 5.000€ premie voor elektrische auto’s verdwijnt en dat er verkeersbelastingen ingevoerd worden voor elektrische auto’s.

Ook wat de lage-emissiezones (LEZ) in Antwerpen en Gent betreft, gaat de regering Diependaele op de rem staan. In het regeerakkoord staat namelijk te lezen dat er geen verdere verstrenging komt van de lage-emissiezones. Normaal gezien zouden euro 5-dieselauto’s verboden worden vanaf 2026 in de LEZ van Antwerpen en Gent (en dat was al eens uitgesteld van 2025 naar 2026). Nu geeft de regering aan dat dat verbod er niet komt.

Ook in Brussel werden de LEZ-regels deze maand afgezwakt door de nieuwe Brusselse regering. Hier lees je er meer over.

Eerder dit jaar werd ook al beslist dat oldtimers de lage-emissiezones weer binnen mogen zonder dagpas.

Hier vind je een overzicht van de actueel geldende regels voor de lage-emissiezones in België.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.