Deadlines voor Belgische lage-emissiezones worden vooruitgeschoven

Zowel Wallonië, Gent als Antwerpen schuiven met de deadlines voor hun lage-emissiezones (LEZ). In Brussel blijft alles voorlopig ongewijzigd.

Antwerpen en Gent

In Antwerpen en Gent worden euro 4 dieselauto’s (of ouder) en euro 1 benzinewagens (of ouder) uit de stad geweerd. Wie er toch in wil moet een toegangspas kopen.

Vanaf 2025 zou dit verbod ook gaan gelden voor euro 5 diesels en euro 2 benzinewagens.

De Vlaamse regering heeft deze maand echter beslist om die deadline met een jaar uit te stellen, tot 2026. Wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzine rijdt kan dus nog zonder zorgen Gent of Antwerpen binnenrijden tot en met 31 december 2025. De regering wil zo naar eigen zeggen de bevolking uitstel geven om het leed van de energiecrisis en de hoge inflatie te verzachten.

Wallonië

Heel Wallonië had normaal gezien dit jaar, in 2023, een lage-emissiezone (LEZ) moeten worden.

Dat plan is nu uitgesteld tot 1 januari 2025. Al zal er dan wel ineens met de grove borstel door gegaan worden. In Vlaanderen en Brussel worden benzinewagens minder streng behandeld dan diesels, maar in Wallonië worden vanaf 2025 meteen alle euro 3 auto’s (diesel én benzine) verboden. Vanaf 2026 wordt ook euro 4 verboden, en vanaf 2028 mag je er met een euro 5 ook niet meer in. In 2030 tenslotte mag ook euro 6 niet meer, enkel een euro 6d of euro 7 is vanaf 2030 nog toegestaan in Wallonië.

