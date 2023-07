Hoeveel zal de elektrische Porsche Macan kosten?

In 2024 zal Porsche met de Macan EV z’n tweede elektrische auto lanceren. Over hoeveel die moet gaan kosten, gaf een Porsche directeur onlangs alvast een hint.

Eén van de nieuwe elektrische auto’s waar ik naar uitkijk voor 2024, is de elektrische Porsche Macan. Die had eigenlijk in 2023 z’n lancering moeten krijgen, maar Porsche is nog niet helemaal klaar met de ontwikkeling. Porsche wil de auto blijkbaar tot in de puntjes afwerken, en geen product in Beta-modus op z’n klanten loslaten.

Over de specificaties van de Macan EV heeft Porsche nog niet veel info vrijgegeven. We hebben het afgelopen jaar wel al enkele beelden van de auto in de ontwikkelingsfase te zien gekregen.

Ook over de prijs hebben we nog geen officiële informatie. Porsche’s Chief Financial Officer, Lutz Meschke, gaf onlangs wel een hint tijdens een call met journalisten (via BNN Bloomberg). Meschke zei dat de basisprijzen van elektrische Porsche’s 10% tot 15% hoger zullen liggen dan voor equivalente modellen met verbrandingsmotor.







81.000€

Laten we dan even de rekening maken. De huidige Porsche Macan met benzinemotor heeft een Belgische basisprijs van 73.695,45€ inclusief BTW. Tellen we daar 10% tot 15% bij, dan komen we voor de elektrische Porsche Macan uit op een vanafprijs van ongeveer 81.000€ tot 85.000€ inclusief BTW.

Dat lijkt een plausibel prijskaartje te zijn. Daarmee positioneert hij zich namelijk mooi onder de vanafprijs van de (grotere) Porsche Taycan (97.433,23€). Andere midsize elektrische SUV’s zijn wel goedkoper; zo kost de Tesla Model Y 47.970€, de Skoda Enyaq 48.860€ en de BMW iX3 72.450€. Zelfs de grotere Audi Q8 e-tron begint bij 79.230€. Maar… dat zijn natuurlijk geen Porsche’s.

Macan EV klanten zullen verder ook nog rekening moeten houden met talloze opties, die hen tot 2 cijfers na de komma zullen aangerekend worden.



