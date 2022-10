Elektrische Porsche Macan uitgesteld tot 2024

Ondanks een geplande lancering in 2023, zal de Porsche Macan EV pas in 2024 in de showroom verschijnen.

De Porsche Macan Electric, het was één van de aankomende EV’s waar we het meest naar uitkeken voor 2023, maar ons geduld wordt nog een jaar langer op de proef gesteld.







Dat blijkt in ieder geval uit een document voor Porsche investeerders. Een vertraagde software-ontwikkeling zou aan de basis liggen van het uitstel.

De elektrische Macan is een midsize SUV die zich van de concurrenten in z’n klasse wil onderscheiden door een subliem sportief rijgedrag, hoogwaardige afwerking en ultrasnel laden.

Wie nu al een elektrische Porsche wil rijden, zal het voorlopig moeten doen met de Taycan en z’n koetswerkafgeleiden (Cross/Sport Turismo).

