Naar deze 3 nieuwe elektrische auto’s kijken we uit voor 2023

2023 komt met rasse schreden dichterbij, dus wordt het tijd om al eens vooruit te kijken. Volgend jaar komen er minstens 20 nieuwe elektrische auto’s op de markt, en in dit artikel presenteren we je de drie modellen waar wij het meest naar uitkijken!

1. Audi e-tron facelift

Te beginnen met de Audi e-tron. Dit is een stijlvolle comfortabele SUV, maar hij draait ondertussen weeral mee sinds 2018.

Vier jaar is een eeuwigheid in autoland, dus werkt men in Ingolstadt naarstig aan een facelift. Die zou los van een designupdate en enkele incrementele verbeteringen, ook mogelijks Q8 e-tron gaan heten in plaats van gewoon “e-tron”. Kwestie van het onderscheid te kunnen maken met de rest van het elektrische Audi gamma.

Hopelijk komt de vernieuwde e-tron ook met een bidirectioneel laadsysteem.

Prijzen zijn nog niet bekend. De oude e-tron, die mid-2022 uit het gamma ging, had aan vanafprijs van 72.970€. Met de inflatie in het achterhoofd, lijkt het ons niet gek dat daar 15% bijkomt, wat de vanafprijs op ongeveer 84.000€ zou brengen.

De lancering van de e-tron facelift is voorzien in de loop van 2023.







2. Peugeot e-308 SW

De Peugeot e-308 SW komt in 2023 op de markt, en het is de eerste elektrische break van Europese bodem! Het kleinere broertje van de e-308, de e-208, is een zeer leuk rijdend autootje. Als de e-308 even goed voor de dag komt qua rijgedrag, zal dit in combinatie met zijn handige break-design ongetwijfeld een topper worden in 2023.

3. Tesla Cybertruck

De in 2019 voorgestelde Cybertruck is zo gek en lelijk, dat hij tegelijkertijd als geniaal en mooi ervaren kan worden. Les extrêmes se touchent, weet je wel.

Mocht Tesla onverhoopt failliet gaan, is dit het model dat je als aandenken in je autocollectie wil hebben.

De Cybertruck werd al een aantal keer uitgesteld, dus of Tesla in 2023 effectief zal beginnen met leveren weet je nooit, maar wij hopen er alvast op.

