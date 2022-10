OFFICIEEL: Dit is de Mercedes EQE SUV (2023)

Mercedes onthult de volledig nieuwe EQE SUV.

Het gaat hard bij Mercedes op het elektrische front. Zo hard dat ze hun nieuwste elektrische auto, de EQE SUV, om acht uur op een zondagavond moeten onthullen. Duitse efficiëntie stopt niet op een rustdag.

De EQE SUV is, je raadt het nooit, de SUV-versie van de recent onthulde EQE limousine. Het is een stevige SUV, die qua proporties op het eerste gezicht de mooiste is uit het huidige EQ personenwagengamma.

De “gewone” EQE SUV wordt initieel gelanceerd met drie aandrijflijnen; de 350+, de 350 4Matic en de EQE 500 4Matic. Hoeveel kWh batterijcapaciteit die krijgen vermeldt Mercedes niet, maar ga er maar van uit dat het meer dan voldoende zal zijn.

Er komen ook AMG’s, namelijk de EQE 43 4Matic SUV en de EQE 53 4Matic+ SUV.

Deze vierwielaangedreven sport-SUV’s hebben voldoende koppel (858 Nm en 1000 Nm) om het asfalt uit de weg te frezen. Verder beschikken ze respectievelijk over 476 en 687 pk. 0 tot 100 kan in 4,3 (AMG 43) en 3,5 seconden (AMG 53 mét Dynamic Plus pakket).







De topsnelheid is een beetje teleurstellend. De AMG 43 topt bij 210 km/u en de 53 AMG bij 220 km/u. Als je oplegt voor het Dynamic Plus pakket krijg je bij de 53 AMG een topsnelheid van 240 km/u.

Voor de AMG’s vermeldt Mercedes wel een batterijcapaciteit. Die komt uit op 90,6 bruikbare kilowatturen.

Bidirectioneel laden

Krijgt de EQE SUV bidirectioneel laden, Didier? Enkel in Japan. Daar zijn ze sinds de kernramp in Fukushima namelijk nogal gesteld op noodstroom. Als Doel 4 morgen uitvalt, kunnen we Mercedes misschien op andere gedachten brengen?

Prijzen

Mercedes heeft nog geen prijzen vrijgegeven. Wij doen een gokje op een vanafprijs van 90.000€. De eerste leveringen moeten in voorjaar 2023 aanvangen.

Wie de specificaties van de EQE SUV graag opgelijst ziet, kan in de tabellen onderaan dit artikel terecht.

