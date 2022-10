Op 21 oktober 2022 heeft de Vlaamse regering enkele aanpassingen beslist omtrent de lage-emissiezones in Antwerpen en Gent.

Wie Gent of Antwerpen wil binnenrijden met de auto, moet over een euronorm beschikken die recent genoeg is.

Op 1 januari 2025 zou er een verstrenging in werking treden. Benzinewagens met euronorm 2, en dieselwagen met euronorm 5, zouden dan Gent en Antwerpen niet meer binnen mogen, tenzij ze een toegangspas kopen. De Vlaamse regering heeft nu beslist om die verstrenging met een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2026. De regering doet dit naar eigen zeggen om burgers die te lijden hebben onder de covid-, energie- en inflatiecrisis enigszins tegemoet te komen.







Plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km werden tot hiertoe vrijgesteld van de LEZ-regeling in Antwerpen en Gent (niet in Brussel trouwens). Lange tijd werd geargumenteerd dat plug-in hybrides perfect 100% elektrisch kunnen rijden in de stad, en dat ze daar dus geen uitstoot hebben. Nu heeft de Vlaamse regering echter beslist dat deze vrijstelling komt te vervallen, en dat ook (echte) plug-in hybrides aan dezelfde regels onderhevig zullen zijn als gewone benzine- en dieselauto’s. Er zal dus met andere woorden rekening gehouden worden met de euronorm van de verbrandingsmotor in de plug-in hybride.

De Vlaamse regering heeft ook beslist dat de vrijstelling voor bussen van De Lijn komt te vervallen.

Oldtimers met een O-plaat mogen tot 10 keer per jaar Gent of Antwerpen binnenrijden, mits de betaling van een “afradend” dagbedrag.

