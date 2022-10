Elektrische Lexus UX 300e krijgt 40% meer actieradius

Lexus voorziet de UX 300e van een milde facelift en een veel grotere batterij.

Toyota-Lexus en elektrische auto’s. Het is nog altijd een verstandshuwelijk, maar er is toch stilaan enige affectie in de relatie te bespeuren.

Neem nu de Lexus UX 300e. Die werd vorig jaar geïntroduceerd als pure compliance car, maar wordt nu wel iets aantrekkelijker gemaakt dankzij een milde facelift en meer actieradius.

De facelift op zich werd een half jaar geleden al geïntroduceerd op de hybride UX 250h, met als belangrijkste wijziging een nieuw infotainment scherm met bijhorende software.

Dat komt nu overgewaaid naar de elektrische UX 300e. De geüpdate UX 300e pakt ook uit met een nieuw batterijpakket, dat de capaciteit ziet stijgen van 54,3 kWh naar 72,8 kWh (bruto). Een groei van 34%.

De theoretische WLTP-actieradius stijgt daardoor van 315 km naar 440 à 450 km (afhankelijk van de velgen). Een stijging van 40% à 43%. Waarom het rijbereik sterker stijgt dan de batterijcapaciteit, ondanks een hoger autogewicht, is niet geheel duidelijk. We doen een gokje op verbeterde testomstandigheden.

Prijzen

Aan de laadtechnologie doet Lexus geen wijzigingen. De UX 300e beschikt nog altijd over een bescheiden snellaadvermogen van maximaal 50 kW. Opvallend is dat Lexus blijft kiezen voor de CHAdeMO-stekker, wat in Europa ondertussen gelijk staat met filmpjes kijken op VHS-cassettes.

De prijs is nog niet bekend maar wordt mogelijks een breekpunt. In 2021 werd de UX 300e geïntroduceerd aan 51.650€, maar momenteel staat diezelfde pre-facelift in de catalogus aan 65.750€ (+12,7%!). Inflatie, weet je wel. Als de facelift daar nog boven gaat, dan vrezen we dat de directe concurrenten (Audi Q4 e-tron, BMW iX1, Mercedes EQB, Volvo XC40 EV) betere kaarten op tafel kan leggen.

Om onze rijtest met de pre-facelift UX 300e te lezen, kan je hier terecht.

