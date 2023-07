Uit een onderzoek van Deloitte blijkt dat de Belgische (elektrische) automarkt meer en meer afhankelijk wordt van bedrijfsklanten, terwijl de particulier de handdoek in de ring gooit.

Vandaag publiceerde Deloitte Belgium hun halfjaarlijks onderzoek naar de Belgische automarkt, met cijfers over de eerste jaarhelft van 2023.

“Belgische consumenten zijn minder geneigd een nieuwe auto te kopen, voornamelijk als gevolg van inflatie en bezorgdheid over hun toekomstige financiële vermogen”, verklaart Aled Walker, automotive expert bij Deloitte België. “Nu 44% van de consumenten grote aankopen nog steeds uitstelt en de meeste elektrische voertuigen beginnen bij 50.000 euro, zal de kloof tussen diegenen die wel of geen elektrisch voertuig bezitten steeds duidelijker worden.”

Aankoopintentie van EV’s brengt maatschappelijke spanningen aan het licht

Het rapport van Deloitte onthult ook sociaaleconomische verschillen in de interesse van consumenten in BEV’s. Uit het onderzoek blijkt dat lagere inkomensgroepen minder geneigd zijn hybride of batterij-elektrische auto’s te kopen en 27% weet niet of hun volgende auto een benzine-, diesel-, hybride of volledig elektrische wagen zal zijn. Daarbij wordt de betaalbaarheid van BEV’s gezien als een belangrijke belemmering voor aankoop. Slechts drie op de tien consumenten van 55+ zijn van plan een elektrische auto te kopen, tegenover vier op de tien jongere consumenten.







In België is de belangstelling van de consument voor BEV’s lager dan in de buurlanden. In H1 2023 verklaarde slechts 10% van de Belgische respondenten dat ze van plan zijn een BEV te kopen, tegenover 16% in Nederland, 13% Frankrijk en 15% in Duitsland. Uit het onderzoek van Deloitte blijkt dat er in België een relatief laag fiscaal verschil is tussen kleine BEV’s en kleine ICE-voertuigen, in vergelijking met andere landen. Bovendien kunnen Duitse, Franse en Nederlandse consumenten onder specifieke voorwaarden in aanmerking komen voor premies bij de aankoop van een (tweedehands) elektrische auto.

LEES OOK: Vlaamse premie voor tweedehands elektrische auto’s op komst

De relatief hogere prijs is de belangrijkste barrière die consumenten ervan weerhoudt over te stappen op EV, zelfs als de onderhouds- en brandstofkosten tijdens de levensduur van het voertuig lager zijn.

Bedrijfsvoertuigenmarkt groeit sneller dan consumentenmarkt

Hoewel het aantal inschrijvingen van nieuwe auto’s in het eerste semester van 2023 met 35,4% is gestegen ten opzichte van het eerste semester van 2022, is de stijging toe te schrijven aan de bestelachterstand die nu aan het afnemen is, waarbij een grote voorraad uit 2022 wordt geleverd en geregistreerd in 2023. Data van Febiac toont aan dat de stijging van de inschrijvingen vooral gedreven wordt door een sterke bedrijfsmarkt (2/3) en in mindere mate door particuliere consumenten (1/3). Het aantal inschrijvingen eind 2022 daalde tot het laagste punt in twintig jaar en ligt op dit moment 14% lager ten opzichte van het eerste semester van 2019.

Er is een groeiende kloof tussen zakelijke rijders en particuliere consumenten, aangezien particuliere consumenten 33% van de nieuwe inschrijvingen vertegenwoordigen, maar slechts 10% van de BEV-registraties. Daarnaast werd 92% van alle nieuwe plug-in hybride wagens geregistreerd door bedrijven.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.