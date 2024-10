Deze elektrische Hyundai wordt spotgoedkoop in België

De Hyundai Inster wordt één van de goedkoopste elektrische auto’s in België.

Het begint druk te worden aan de onderkant van de elektrische automarkt. Naast de Dacia Spring (10.590€), de Leapmotor T03 (18.400€), de Renault Twingo EV (23.250€) en de Citroën ë-C3 (23.300€), kunnen we nu met de Hyundai Inster opnieuw een elektrische auto toevoegen aan het lijstje van de sub-25.000€-EV’s.

De Hyundai Inster is een compacte elektrische stadsauto die in de basis een 42 kWh batterij (bruto capaciteit) krijgt, 97 pk op de voorwielen en een WLTP-rijbereik van 327 km. De Belgische prijs is nog niet bekend, maar in Nederland hebben ze vandaag wel reeds een prijslijst ontvangen. Daar kost deze versie slechts 24.295€ inclusief BTW.

Mag het iets meer zijn, dan biedt Hyundai ook een Long Range met 49 kWh (bruto), 115 pk en 370 km WLTP-rijbereik. Deze versie kost in Nederland 25.995€.

In België zullen de prijzen zeer dicht bij de Nederlandse prijzen liggen. De eerste leveringen volgen begin 2025.

