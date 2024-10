BMW, Renault en Stellantis overwegen alliantie, 20 merken onder 1 dak!

Op het autosalon van Parijs volgende week starten de gesprekken voor een alliantie tussen BMW, Renault en Stellantis.

De kranten staan er de laatste weken vol van, het gaat niet goed met de Europese auto-industrie. Stijgende kosten, hogere intresten, een slabakkende economie, de transitie richting elektrische mobiliteit, concurrentie uit China. Het weegt allemaal zwaar op de Europese autoconcerns.

Daarom overwegen BMW, Renault en Stellantis een nieuwe alliantie aan te gaan, zo bericht de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24. Het is nog te vroeg om van een echte fusie te spreken, maar op het autosalon van Parijs volgende week zouden de gesprekken alvast opstarten om in samenwerkingsverband kosten te gaan drukken.

Op de Europese automarkt lijkt momenteel maar één product nog echt belangrijk te zijn, en dat is de compacte elektrische SUV. Die auto’s voelen bovendien allemaal, ongeacht het merk, zeer gelijkaardig aan en hebben een quasi identiek rijgedrag. Het is dus allicht geen slecht idee om die modellen in samenwerkingsverband te gaan ontwikkelen.

Een alliantie van BMW, Renault en Stellantis zou maar liefst 20 merken onder één dak samenbrengen. Dat zijn BMW, Mini, Rolls-Royce, Renault, Dacia, Alpine, Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, DS, Lancia, Abarth, Maserati, Vauxhall, Jeep, Ram, Dodge en Chrysler. Het zou daarmee wereldwijd de grootste alliantie in de autosector worden.

Als mogelijke leider van de alliantie wordt Luca de Meo getipt. Hij is momenteel reeds CEO van de Renault Group en voorzitter van de Europese autobranchevereniging ACEA.

