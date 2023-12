Tesla Robot kan nu eieren koken, dansen en fitnessen

Optimus, de humanoïde robot van Tesla, maakt serieuze vooruitgang in z’n ontwikkeling.

Meer dan twee jaar geleden, in augustus 2021, presenteerde Tesla voor het eerst het idee om een robot te bouwen. De robot zou een menselijke morfologie krijgen en via AI-technologie zichzelf dingen aanleren.

Het project werd voorgesteld als een extraatje in de rand van een presentatie, waardoor het leek op een hersenspinsel van CEO Elon Musk dat mogelijks afgevoerd zou worden.

Vandaag lanceerde Tesla echter een update-video waaruit blijkt dat Optimus, zo heet Tesla’s robot tegenwoordig, stevige vooruitgang heeft geboekt. Zo zie je Optimus wandelen in een Tesla garage. Het lijkt een beetje alsof er een ei in z’n broek zit, maar volgens Tesla wandelt Optimus toch al 30% sneller dan voorheen.

There’s a new bot in town 🤖 Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Verder zie je Optimus squatten in een fitnesszaal, en een ei hanteren zonder het te breken. Als afsluiter zie je twee Optimi dansen op een technodeuntje.

Tesla plant Optimus binnenkort in te zetten in z’n eigen fabrieken, en pas in een latere fase op de markt te brengen. Elon Musk liet zich bij een vorige update al ontvallen dat er vraag is naar 10 tot 20 miljard stuks.

