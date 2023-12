Zoveel kost de nieuwe elektrische Maserati Grecale (2024)

Maserati geeft de prijzen vrij van z’n eerste twee elektrische auto’s.

De COP28 in Dubai mag dan wel geflopt zijn, we krijgen deze week ook enig positief nieuws. Maserati gaat namelijk elektrisch, en deze week werden de prijzen van de eerste twee elektrische modellen vrijgegeven.

Te beginnen met het model dat de meeste bedrijfsleiders zal interesseren, de Grecale “Folgore”, een midsize SUV. De elektrische Grecale staat in de Belgische configurator met een vanafprijs van 123.650€. Daarvoor krijg je een 105 kWh batterij (bruto), goed voor een theoretisch (WLTP) rijbereik van 500 km. Reken in de praktijk op ongeveer 400 km. Verder beschikt de Grecale EV over vierwielaandrijving en 550 pk, hij sprint in 4,1 seconden naar 100 en komt aan het einde van zijn adem bij 220 km/u.

De tweede elektrische Maserati in de configurator is de Granturismo Folgore. Deze elektrische coupé heeft een 92,5 kWh (bruto) batterij, vierwielaandrijving en 750 pk. Hij accelereert in 2,7 seconden naar 100 en heeft een topsnelheid van 325 km/u. Deze auto heeft een vanafprijs van 198.350€ gekregen.

