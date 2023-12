Europees Parlement in Brussel wordt gerenoveerd in 2025

Het Paul-Henri Spaakgebouw in de Brusselse Europese wijk zal gerenoveerd worden in 2025.

De Europese burgers wetten opleggen m.b.t. tot energieverslindende huizen en lage-emissiezones, vanuit een kantoor met slecht EPC-label, het wringt al enige tijd bij de Europese parlementsleden.

Het Brusselse Paul-Henri Spaakgebouw waar het Europees Parlement zetelt, is dan ook gebouwd in 1988-1994, een tijdperk waarin dakisolatie zeldzaam was en mazout als milieuvriendelijk aangeprezen werd.

Met de bedoeling om het gebouw energieneutraal te maken, wordt er dan ook al enkele jaren gepleit voor een renovatie van het Paul-Henri Spaakgebouw, en zelfs het plan van een volledige afbraak heeft op tafel gelegen.

Vorige week werd de knoop doorgehakt door het bureau van het Europees Parlement. Het wordt een renovatie met een geschatte kost van €455 miljoen, betaald door Europa zelf. In 2025 starten de voorbereidingen en de werken zelf zouden duren tot 2030.

Heel wat grote appartementsgebouwen rond het Paul-Henri Spaakgebouw, die vooral bewoond worden door parlementaire medewerkers, zijn gebouwd in de periode 2005-2008. Deze gebouwen zijn net als het Europees Parlement slecht geïsoleerd en leggen EPC-scores van E tot G voor. Of er ook renovatieplannen zijn voor deze infrastructuur is nog niet duidelijk.