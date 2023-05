Tesla gaat adverteren nu er een “moeilijke 12 maanden” aankomen

Tesla CEO Elon Musk maakt een bocht en zegt advertentiecampagnes te starten voor z’n elektrische auto’s.

Tesla CEO Elon Musk heeft altijd met een zekere dedain gesproken over adverteren. Volgens Musk moet het product voor zichzelf spreken, en kan marketing perfect gebeuren via mond-aan-mond reclame. Om die strategie kracht bij te zetten deelde Tesla in het verleden wel gratis auto’s en andere voordelen uit aan Tesla-rijders die (veel) klanten konden aanbrengen. Dat “referral programma” werd ondertussen grotendeels uitgefaseerd wegens de hoge kostprijs.

Tijdens Tesla’s jaarlijkse aandeelhoudersvergadering afgelopen dinsdag (16 mei 2023) vertelde Musk wat Tesla in petto heeft het komende jaar. De belangrijkste boodschap was dat, gezien de onzekere macro-economische toestand wereldwijd, Tesla een moeilijke periode tegemoet gaat voor tenminste 12 maanden, maar volgens Musk zal Tesla deze periode doorstaan.

Informatief en entertaining

Tijdens de vragenronde vroeg een investeerder of Tesla overweegt om te gaan adverteren, waarop Musk antwoordde dat Tesla zal gaan experimenteren met “een beetje adverteren”. Tijdens een CNBC-interview later op de dag probeerde Musk z’n vroegere positie over adverteren enigszins te verdedigen door te zeggen Tesla-advertenties informatief en “entertaining” zullen moeten zijn.

Tesla heeft de vraag voor z’n auto’s recent al proberen aanzwengelen door de prijzen voor de Model 3 en Y te verlagen, en door opnieuw gratis laden aan te bieden voor de Model S en X. Die ingrepen hebben nu allicht de limieten bereikt, waardoor adverteren een logische volgende stap kan zijn om het marktaandeel van Tesla verder op te drijven.

Wanneer, waar en hoe je de eerste Tesla-advertenties te zien zal krijgen is nog niet duidelijk.

