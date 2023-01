Tesla’s worden vandaag tot 18% goedkoper in België

Tesla heeft de Model 3 én de Model Y vandaag enkele duizenden euro’s goedkoper gemaakt.





Tot gisteren stond de basis Model 3 in de Tesla configurator aan 52.990€, en vandaag is de prijs gezakt naar 44.990€, een daling van 15%. De Long Range ziet z’n prijs dalen van 61.990€ naar 52.990€ (-15%), en de Performance van 65.990€ naar 59.990€ (-9%).





Ook de Model Y wordt goedkoper. De basisversie daalt van 49.990€ naar 46.990€ (-6%), de Long Range van 65.990€ naar 53.990€ (-18%) en de Performance van 70.000€ naar 63.990€ (-9%).

De timing van deze prijsdaling is strategisch excellent gekozen, een dag voor de start van het autosalon. In een email aan potentiële klanten laat Tesla weten dat de prijsdaling een gevolg is van een hogere productie in de gigafactories.

Één van onze whatsapp-subscribers bezorgde ons de tip, en ontving het volgende bericht van Tesla:

Rijd een Tesla vanaf 45.790€. Ons doel bij Tesla is de transitie naar duurzame energie versnellen. Naarmate de productie in onze gigafactories toeneemt, kunnen we onze voertuigen betaalbaarder maken. De prijs voor de Model 3 begint nu vanaf 45.970€ en Model Y vanaf 47.970€. Ontvang levering vóór 31 maart om toegang te krijgen tot een lagere rente van 2,99%.

