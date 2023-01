Tesla Supercharger tarieven dalen 23% in januari 2023

Niet enkel de Tesla auto’s worden goedkoper in januari 2023, ook de Tesla Supercharger tarieven dalen deze maand.





Samen met de residentiële elektriciteitsprijzen blijven ook de tarieven aan de Tesla Supercharger laadpalen verder dalen in januari 2023.





In België betalen leden nu 0,45€ (dal) tot 0,50€ (piek) per kWh, een daling 22% tot 23% ten opzichte van december 2022.

Niet-leden betalen in België momenteel 0,68€ (dal) tot 0,75€ (piek) per kWh, een daling van 15% tot 16% ten opzichte van december 2022.

In Luxemburg en Spanje blijven de tarieven ongewijzigd ten opzichte van vorige maand. In Nederland dalen de tarieven voor niet-leden, maar stijgen ze licht voor leden. In alle andere Europese landen zijn de tarieven dalende.

Wil je alle Supercharger-tarieven in een tabel zien, dan kan je hier terecht.

