We hebben bij eGear.be dan wel de mond vol van elektrische auto’s, maar wat in 2023 nog altijd het best verkoopt zijn auto’s die benzine lusten. Dankzij hybride technologie worden deze ook steeds zuiniger. We geven een overzicht van de 11 zuinigste benzineauto’s zonder stekker. En ja, het zijn allemaal hybrides (HEV).





11. Dacia Jogger Hybrid





Verbruik: 4,8 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 24.790€

10. Suzuki Swace Hybrid

Verbruik: 4,7 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 33.499€

9. Renault Arkana E-Tech

Verbruik: 4,7 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 33.350€

8. Honda Civic Hybrid

Verbruik: 4,7 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 32.740€

7. Renault Austral Hybrid

Verbruik: 4,6 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 38.700€

6. Honda Jazz e:HEV

Verbruik: 4,5 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 24.170€

5. Kia Niro Hybrid

Verbruik: 4,4 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 30.990€

4. Toyota Corolla Hybrid

Verbruik: 4,4 l/100 km (WLTP). De break-versie verbruikt 4,6 liter per 100 km.

Catalogusprijs: 29.210€

3. Renault Clio E-Tech

Verbruik: 4,2 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 24.950€

2. Toyota Yaris Hybrid

Verbruik: 3,8 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 29.950€

1. Mazda 2 Hybrid

Verbruik: 3,8 l/100 km (WLTP)

Catalogusprijs: 25.490€

