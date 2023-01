Verkoop van CNG-auto’s is volledig ingestort

2023 heeft z’n intrede gemaakt, dus wordt het tijd om een balans op te maken van het afgelopen jaar, 2022. In dit artikel kijken we naar de verkoopcijfers van CNG-auto’s in 2022 op de Belgische markt.





Er was een tijd, en dat is amper 2 jaar geleden, dat CNG-auto’s door bepaalde groepen geopperd werden als waardig milieuvriendelijk én goedkoop alternatief voor benzine- of dieselwagens.





Sinds de stijgende gasprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, is CNG-rijden echter zeer duur geworden. Dat vertaalt zich in de inschrijvingscijfers. In 2022 was slechts 0,1% van nieuwe auto-inschrijvingen een aardgaswagen. Op 366.303 totale inschrijvingen komt dat neer op ongeveer 350 auto’s. In 2021 ging het nog om 0,3% van de totale inschrijvingen, en in 2020 om 0,7% van de totale markt. 2022 is dus een nieuw dieptepunt voor de CNG-markt.

Door de penibele marktomstandigheden is ook het aanbod van CNG-auto’s stevig ingekrompen. Fiat, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Opel en Ssangyong hadden tot voor kort CNG-auto’s in de catalogus staan, maar deze merken hebben hun CNG-aanbod nu volledig geschrapt.

