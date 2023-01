1 op 4 nieuwe auto’s heeft een stekker in België

Plug-in hybrides en 100% elektrische auto’s werden immens populair in 2022 op de Belgische markt.





Wanneer we de plug-in hybride en 100% elektrische auto’s samentellen, dan werden er in 2022 96.900 nieuwe “stekkerauto’s” ingeschreven in ons land. Op een totaal aantal personenwageninschrijvingen van 366.303 komt dat neer op een marktaandeel van maar liefst 26%! 16% waren plug-in hybrides, en 10% waren volledig elektrische auto’s.





Aangezien halfweg 2023 de gunstige fiscaliteit voor plug-in hybrides komt te vervallen, kunnen we verwachten dat er in 2023 nog zeer veel plug-in hybrides zullen ingeschreven worden. Enerzijds een backlog van bestellingen die vorig jaar gebeurden, en anderzijds klanten die dit jaar nog snel één willen bestellen voor het gunstregime eindigt op 1 juli 2023.

Vanaf 2024 verwachten we dat plug-in hybride inschrijvingen volledig zullen gesubstitueerd worden door 100% elektrische inschrijvingen. In 2024 kunnen we dus gemakkelijk meer dan 100.000 nieuwe volledige elektrische auto’s op de Belgische markt verwachten.

