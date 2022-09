Hoeveel elektrische auto’s telt België in 2022 ?

Met alle media-aandacht voor elektrische mobiliteit zou je denken dat elektrische voertuigen al aardig vertegenwoordigd zijn in het Belgische wagenpark, maar is dat zo? In dit artikel vertellen we je hoeveel elektrische en andere “milieuvriendelijke” voertuigen precies rondrijden in België.

Aantal elektrische wagens

Volgens het Belgische statistiekbureau stonden er op 1 augustus 2022 in totaal 71.651 volledig elektrische personenwagens ingeschreven. Op een totaal wagenpark van 5.947.479 komt dit op een aandeel van 1,20%. In 2021 was dat nog slechts 0,69%.

Zetten we het elektrische personenwagenpark van de voorbije jaren in een grafiek, dan zien we een exponentiële groei.

Nemen we ook alle andere voertuigen (motorfietsen, bussen, vrachtwagens, bestelwagens, …) in rekening, dan komt het aantal ingeschreven elektrische voertuigen uit op 80.372. Dit stemt overeen met 1,03% op een totaal voertuigenpark van 7.796.877.

Aantal hybride wagens

Kijken we naar de hybride-markt, dan zien we dat deze sterk vertegenwoordigd is in het wagenpark.







Op 1 augustus 2022 reden in België 375.107 hybrides rond, wat maar liefst 6,33% van het totaal aantal personenwagens uitmaakt. Het gaat hierbij zowel om diesel-, benzine- als stekker-hybrides.

Auto’s op gas

De gas-auto’s lopen, net als in 2021, verder achter op elektrische wagens. Op 1 augustus 2022 telde België 17.740 personenwagens op gas (CNG en LPG). Dat is wel een stijging t.o.v. 2021, toen waren er 15.999 stuks, maar de stijging is veel minder sterk dan de stijging in het geëlektrificeerde segment.

Conclusie

De markt van geëlektrificeerde wagens (elektrisch, hybride) zit in de lift, en begint stilaan een belangrijk deel uit te maken van het totale personenwagenpark (7,53%).

