2021 was rampjaar voor autoverkoop, maar elektrificatie brengt lichtpuntje

Na 2020 is 2021 het tweede rampjaar op rij voor de Belgische autosector. Met dank aan corona, en in het bijzonder, de gevolgen van de coronamaatregelen. Een lichtpuntje? De geëlektrificeerde aandrijflijnen blijven in een stijgende trend zitten.

Wie dacht dat je de hele wereld meerdere malen in lockdown kon plaatsen zonder daarvan economische gevolgen te voelen op lange termijn, is er aan voor de moeite. De vele coronamaatregelen die de afgelopen 2 jaar zijn afgekondigd hebben desastreuze gevolgen voor heel wat sectoren, en ook voor de auto-industrie.

De twee belangrijkste problemen zijn het chiptekort (een gevolg van de eerste lockdown in maart 2020) en productiebeperkingen. De productiebeperkingen zijn op zichzelf ook weer een gevolg van het chiptekort, maar ook van het feit dat fabrieksarbeiders op regelmatige basis in quarantaine gaan, en dus niet op de werkvloer kunnen staan.

Door dit alles kan de auto-industrie minder nieuwe auto’s leveren hoewel, als we de automerken mogen geloven, de orderboeken goed gevuld zijn. Hoe goed die orderboeken gevuld zijn, en of ze minder of meer gevuld zijn dan voor de coronapandemie, daar geeft de auto-industrie geen cijfers over.

Dankzij Febiac krijgen we wel inzage in wat dit alles concreet betekent voor de inschrijvingen van nieuwe auto’s in België. En dat is geen fraai beeld.

Benzine aan de top, pluggen in opmars

In 2019 werden er in België 550.003 nieuwe auto’s ingeschreven. In 2020 daalde dat naar 431.491 (-21,5%). En in 2021 daalde het verder naar 383.123 stuks (-11,2%). Een dergelijk laag cijfer hebben we niet meer gezien sinds 1995, een jaar dat ons een muzikale klassieker bezorgde die even duister is als de inschrijvingscijfers.

Kijken we specifiek naar de aandrijflijnen, dan zien we dat de benzineauto’s aan de top blijven staan, met een marktaandeel van 52%. Diesel zakt naar 23,7%. De plug-in hybrides stijgen naar 12,5% marktaandeel. De “full” hybrides (zonder stekker dus) stijgen naar 5%. De volledig elektrische auto’s stijgen ook, naar 5,9% marktaandeel. Nichespeler CNG glijdt verder af, terwijl die andere nichespeler, LPG, CNG inhaalt. Waterstof tenslotte, is nog altijd nietsbetekenend.

De elektrificatiegolf wordt gedreven door de zakelijke markt (leasing en zelfstandigen), terwijl de particulier voor goedkopere auto’s met verbrandingsmotor blijft kiezen. De Dacia’s vliegen dan ook als zoete broodjes de deur uit. Maar liefst 6.823 Sandero’s en 6.090 Duster’s wist Dacia in te schrijven. In Wallonië zijn dit dan ook de twee best verkochte auto’s. Aangezien ik nog nooit met een Dacia gereden heb, wordt dit dan ook mijn professioneel goed voornemen voor 2022, eens met een Dacia rijden.

Of 2022 beterschap brengt in de inschrijvingscijfer is koffiedik kijken. Het kan natuurlijk amper slechter dan 2021, maar de levertijden blijven voor de meeste modellen ook dit jaar astronomisch lang.

