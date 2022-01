Dit waren de 5 best verkochte plug-in hybrides in 2021

Nu 2022 z’n intrede heeft gemaakt, wordt het tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. In dit artikel presenteren we je de in 2021 best verkochte plug-in hybrides in België.

5. BMW X1 PHEV

Op de vijfde plaats hebben we de BMW X1 PHEV, een compacte SUV met plug-in hybride aandrijving. BMW wist er 2.253 stuks van in te schrijven het afgelopen jaar.

4. BMW 3 PHEV

Ook plaats 4 is weggelegd voor BMW. Van hun plug-in hybride 3-serie wisten ze namelijk 2.341 nieuwe exemplaren in te schrijven. Het gaat om zowel de sedan als de touring (break) versie.

3. Mercedes GLE PHEV

De derde plaats wordt opgeëist door de GLE plug-in. Mercedes kon er 2.789 stuks van inschrijven.

2. Volvo XC40 PHEV

SUV’s doen het goed bij de Belg, en dus is ook de tweede plaats in dit overzicht weggelegd voor een SUV. De XC40 plug-in hybride, de kleinste SUV van Volvo, werd 3.150 keer ingeschreven in 2021.

1. BMW X5 PHEV

De winnaar in dit overzicht is de BMW X5 PHEV. Van deze SUV, met een vanafprijs van 82.400€, wist BMW maar liefst 3.483 stuks in te schrijven.

