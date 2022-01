Passat sedan verdwijnt uit Volkswagen gamma

Volkswagen heeft beslist om de sedan-versie van de Passat niet meer te verkopen. Daarmee gaat ook de plug-in hybride versie (Passat GTE) op de schop.

Door de opkomst van SUV’s en crossovers, heeft de klassieke sedan het zwaar te verduren. Daarom heeft Volkswagen beslist om de Passat, toch wel een symbool in autoland, niet meer leverbaar te maken als sedan. De Passat had ook een plug-in hybride versie (GTE), en ook die is vanaf nu dus niet meer te koop.

Het goede nieuws is dat de break versie (Variant) wel gewoon leverbaar blijft, ook met plug-in hybride aandrijflijn (GTE). Die zou in 2023 zelfs een nieuwe generatie krijgen op basis van het MQB-platform.

De huidige VW Passat Variant GTE beschikt over een 1.4 benzinemotor, een elektromotor, een 13 kWh batterij goed voor +-40 km realistisch rijbereik, en misschien nog belangrijker; een gigantische kofferinhoud van 1613 liter. De Passat Variant GTE kost in België 54.100€ inclusief BTW.

