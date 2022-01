Dit waren de 5 best verkochte elektrische auto’s in 2021

Nu 2022 z’n intrede heeft gemaakt, wordt het tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. In dit artikel presenteren we je de in 2021 best verkochte 100% elektrische auto’s in België.

5. Porsche Taycan

Luxeproducten blijven het goed doen tijdens crisistijden, en dat voelen ze ook Porsche. Hun elektrische auto, de Taycan, verkoopt als zoete broodjes. In 2021 werden er volgens de cijfers van Febiac 1.099 nieuwe exemplaren van ingeschreven.

4. Volkswagen ID.3

Op de vierde plaats komt de ID.3 binnen, de elektrische evenknie van de VW Golf. Importeur d’Ieteren wist er 1.361 nieuwe exemplaren van in te schrijven in 2021.

3. BMW iX3

De elektrische versie van de X3, de iX3, heeft het tot de derde plaats geschopt. BMW wist er 1.413 stuks van in te schrijven.

2. Audi e-tron

Op de tweede plaats, met 1.887 nieuwe inschrijvingen, hebben we de e-tron. Audi is er met deze elektrische SUV in geslaagd om luxe-EV’s als de Tesla Model S en X naar huis te spelen. De e-tron is dan wel minder efficiënt en het infotainment systeem is “klassieker” dan bij Tesla, hij rijdt wel zeer comfortabel en is goed afgewerkt, en dat lijken Belgische klanten te appreciëren.

1. Tesla Model 3

Op nummer 1 in de verkoopcijfers, met 2.466 ingeschreven exemplaren, staat nog altijd de Tesla Model 3. Ik had onlangs de kans om er nog eens mee te rijden, en ik kon vaststellen dat dit nog steeds de leider is in z’n klasse. Hij heeft zeker z’n mindere kantjes, met als belangrijkste verbeterpunt het rijcomfort (ophanging), maar dat lijken heel wat Belgische EV-rijders hem te vergeven.

