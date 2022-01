Euro 4 dieselauto’s mogen in 2022 Brussel niet meer binnen

Brussel verstrengt in 2022 z’n lage emissiezone (LEZ).

Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe regels. Een belangrijke zaak die dit jaar verandert in België met betrekking tot mobiliteit, is de verstrenging van de Brusselse lage-emissiezone.

Concreet komt het er op neer dat dieselauto’s met een Euro 4 norm niet meer in Brussel mogen rijden. Je kan voor deze auto’s wel nog 8 keer per jaar een dagpas kopen aan 35€ per dag. Negeer je de regels, dan kan je een boete in de bus krijgen van 350€ per inbreuk.

Mobiliteitsorganisatie Touring pleit er ondertussen voor om de beboeting nog even uit te stellen. Volgens de organisatie treft de Euro 4 verstrenging 35.000 gezinnen in Brussel en 560.000 autobezitters in de andere gewesten. Deze mensen moeten nog even de tijd krijgen om een alternatief te vinden, aldus Touring.

Wil je weten wat de lage-emissiezone regels zijn in andere Belgische steden (Antwerpen, Gent), en voor andere euronormen? Dan kan je hier terecht.

