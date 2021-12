5 nieuwe hybride auto’s die je vanaf 2022 kan kopen

De “full” hybride auto mag dan wel stilaan op zijn retour zijn in Europa, (vooral) de Aziatische merken gaan er de komende jaren nog proberen uithalen wat er uit te halen valt. Hier geven we een overzicht van de interessantste nieuwe hybrides die in 2022 op de markt komen in België.

1. Honda Civic Hybrid

Honda heeft een volledig nieuwe, 11e generatie, Civic klaar. De hatchbackversie komt naar Europa, en zal hier enkel leverbaar zijn met hybride aandrijving.

De auto combineert een 1.5-liter benzinemotor met elektrokracht. Het systeemvermogen en -koppel komen uit op 131 pk en 253 Nk.

Als Corona niet al te veel roet in het eten blijft gooien, moeten de eerste nieuwe Civic’s in de herst van 2022 geleverd worden. Het prijskaartje zal rond de 30.000€ schommelen.

2. Kia Niro

Kia komt in 2022 met een volledig nieuwe Niro. Die wordt leverbaar met een elektrische, een plug-in hybride, en dus ook met een “full” hybride aandrijflijn.

3. Suzuki S-Cross Hybrid

Ook nichemerk Suzuki moet in Europa dringend aan de hybride om z’n officiële CO2-cijfers te doen dalen.

Dat begon al in 2021 met de introductie van de Swace, en nu komt daar o.a. een hybride versie van de S-Cross SUV bij. De hybride tech komt uiteraard van Toyota.

4. Suzuki Vitara Hybrid

Nog bij Suzuki mag ook de Vitara SUV in 2022 aan de hybride. Eveneens met de hulp van Toyota.

5. Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota zelf blijft ook niet stil zitten. In 2022 introduceren ze een SUV-versie van de Corolla, en die krijgt meteen een hybride aandrijflijn.

We hebben jullie in dit artikel de nieuwe hybride auto’s gepresenteerd die wij het interessantst vinden, maar er komen volgend jaar nog andere nieuwe hybrides op de markt. Een volledig overzicht vind je hier.

