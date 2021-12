CNG brandstof is verdubbeld in prijs tijdens coronapandemie

Rijden op CNG (aardgas) is tijdens de coronapandemie meer dan dubbel zo duur geworden.

CNG-auto’s werden lang gepromoot als goedkoop in verbruik én milieuvriendelijk. Het milieuvriendelijkheidsaspect is in de ogen van de publieke opinie al flink gerelativeerd de afgelopen jaren, en nu ligt ook het kostencutter-imago aan diggelen.

Voor de start van de coronapandemie kostte een kilogram CNG iets minder dan een euro, maar nu (29 december 2021) bedraagt de prijs 1,70€, en morgen stijgt de prijs naar 1,99€. Een prijsstijging van meer dan 100% dus.

Een gemiddelde CNG-auto verbruikt in de praktijk zo een 5 kg per 100 km, wat dus overeenkomt met een brandstofkost van 9,95€ per 100 km.

De oorzaken zijn voor de hand liggend. CNG is in feite aardgas dat in het tankstation gecomprimeerd wordt. Aardgas is fors duurder geworden door geopolitieke spanningen, en de elektriciteit die nodig is voor het comprimeren is ook flink duurder geworden. Voeg daarbij nog een stukje geldontwaarding door de hevige geldpersoperaties van de Europese Centrale Bank, en het resultaat is de CNG-prijs die we vandaag hebben.

Beterschap op komst?

Of die situatie zal keren is onduidelijk. Na de winter zal er minder aardgas nodig zijn voor verwarming, dus dit zou een positieve invloed kunnen hebben op de prijs. De conflictsituatie tussen de NATO en Rusland in Oekraïne, zou dan weer negatief kunnen uitpakken. Verder lijkt er ook weinig schot in de zaak te komen voor de gasleiding van Qatar naar Europa, die door Syrië zou moeten gaan.

Mocht je ondanks de prijsstijging toch zin hebben om een CNG-auto aan te schaffen, dan kan je hier alle beschikbare modellen raadplegen. Het is nu ook niet dat diesel, benzine of elektrisch rijden er goedkoper op wordt.

