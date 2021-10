Het (thuis) opladen van een elektrische auto wordt snel duurder in Vlaanderen.

De berichten omtrent dure elektriciteits- en gasprijzen vliegen ons de laatste weken om de oren, en met recht en reden. De overdadige geldpersmachine van de ECB duwt de inflatie steeds meer de hoogte in. Ik bedoel, de hogere vraag post-corona duwt de inflatie steeds meer de hoogte in. Uhum.

Kijken we in het bijzonder naar de kosten van het thuis opladen van een elektrische auto, dan zien we ook hier duidelijk het effect; in januari 2021 kostte het in Vlaanderen minstens 0,19€ tot 0,22€ per kWh om je elektrische auto thuis op te laden, een stijging van 5% tot 12% ten opzichte van februari 2020. Zeven maanden later, in juli 2021 was dat al gestegen naar 0,21€ tot 0,25€ per kWh, een stijging van 10% tot 14%.

Nu, in oktober 2021, is de kost volgens onze simulaties gestegen naar 0,23€ tot 0,26€ per kWh. 4% tot 9% meer dan amper 3 maanden geleden. 18% tot 21% duurder dan begin 2021. En 24% tot 35% duurder dan juist vóór de eerste lockdown (maart 2020)!

Dan maar met de fiets?

Hierdoor kost de elektriciteit voor een gemiddelde elektrische auto nu 4,5€ tot 5,2€ per 100 km, er van uitgaande dat je altijd over de goedkoopste leverancier beschikt. Nog altijd goedkoper dan benzine of diesel rijden, maar veel erger moet het toch niet worden.

Bovendien is er, met de winter voor de deur, niet veel beterschap in zicht. Geen wonder dat auto-importeurs nu liever fietsen gaan verkopen.

