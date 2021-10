D’Ieteren wil grootste fietsenwinkel van België uitbouwen

Met een nieuwe fietsenafdeling wil auto-importeur D’Ieteren een lucratieve markt aanboren.

Nu de verkoop van nieuwe auto’s minder goed gaat door de gevolgen van de coronamaatregelen, is auto-importeur D’Ieteren op zoek naar nieuwe sectoren om in te investeren. Dat gebeurde eerder al met een participatie in deelautobedrijf Poppy, mobiliteitsapp Skipr, vorkliftgigant TVH en met de oprichting van laadpaleninstallateur EDI.

Goodbikes

Deze week raakte bekend dat d’Ieteren de nieuwe divisie D’Ieteren Bike heeft opgericht. Daarmee wil het de grootste fietsenwinkel in België worden. Het wil de import, online en offline verkoop en onderhoud bundelen in één bedrijf. Vooral (duurdere) elektrische fietsen moeten een belangrijk deel van de verkoop gaan uitmaken. Aan het hoofd van de Bike afdeling staat Karl Lechat, een D’Ieteren manager die zich de afgelopen 20 jaar opgewerkt heeft bij de Skoda importdivisie.

De eerste stap is gezet door de overname van Goodbikes, een fietsenwinkel vlak naast het D’Ieteren hoofdkantoor in Elsene. Het hoofdkantoor zelf krijgt binnenkort een fietsen-showroom met plaats voor onderhoud en opslag van nieuwe fietsen. D’Ieteren zal de komende maanden vermoedelijk verder gaan met het opkopen van bestaande fietsenwinkels.

Op deze manier zal D’Ieteren een belangrijke concurrent worden voor Bike Republic, de fietsgigant van supermarktgroep Colruyt.

