Autosalon Genève 2022 opnieuw afgelast door coronamaatregelen

Het autosalon van Genève (GIMS) wordt ook in 2022, voor de derde keer op rij, geannuleerd door de aanslepende coronamaatregelen en de gevolgen daarvan.

Ondanks een eerdere bevestiging, heeft de organisatie van het Genève autosalon gisterenavond aangekondigd dat het de 2022-editie dan toch zal annuleren.

Volgens Sandro Mesquita, de CEO van de Geneva Motor Show, zijn de voortdurende corona-reisbeperkingen voor journalisten, bezoekers en standhouders een obstakel voor een succesvol internationaal autosalon.

Nog volgens de organisatie is het wereldwijde halfgeleider-tekort, grotendeels een gevolg van de eerste lockdown in maart 2020, problematisch voor het Genève autosalon. Doordat autoconstructeurs nu zwaar moeten investeren om de halfgeleider-achterstand weg te werken, hebben ze minder budget en tijd vrij voor marketing en events.

Volgens de GIMS-organisatie moet de editie van 2023 wel gewoon kunnen doorgaan in Genève. In datzelfde jaar staat er ook al een “Genève autosalon” in Qatar gepland.

Dichter bij huis

Dichter bij huis, in Brussel, lijkt het autosalon in januari 2022 gewoon te zullen doorgaan.

Maar ook in Brussel hangen er opnieuw donkere wolken boven het salon. Zo heeft D’Ieteren (invoerder van VW, Audi, Skoda, Porsche en Seat) geannuleerd door tegenvallende bedrijfsresultaten en besparingen als gevolg van de coronapandemie. Via een persbericht liet D’Ieteren weten “in de huidige marktomstandigheden niet optimaal te kunnen genieten van een deelname”.

Ondanks het feit dat de D’Ieteren merken 30% van de Belgische automarkt vertegenwoordigen, maakt organisator Febiac zich sterk dat het salon van Brussel gewoon kan doorgaan zonder hen.

