8 nieuwe elektrische auto’s die in september 2021 onthuld werden

September 2021 loopt alweer op z’n einde, dus wordt het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand geïntroduceerd werden. Hier volgt een overzicht:

1. Mercedes EQE 350

Mercedes stelde op het IAA-salon in München de productieversie van de EQE (foto boven dit artikel) voor, de elektrische equivalent van de E-Klasse.

De eerste versie die op de markt komt is de EQE 350. Die beschikt over achterwielaandrijving, 292 pk, 530 Nm koppel en een 90 kWh batterij. Het theoretische WLTP-rijbereik komt volgens Mercedes uit op 660 km.

2. Mercedes EQG

Eveneens in München presenteerde Mercedes de elektrische concept-versie van de G-Klasse. Lees er hier alles over.

3. Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+

Mercedes had het druk in september, want het bracht ook een AMG versie van de nieuwe EQS mee naar München.

De AMG EQS 53 4Matic+ beschikt over 2 elektromotoren, vierwielaandrijving en dezelfde 107,8 kWh batterij als uit de andere EQS versies (450+, 580 4Matic). In z’n “basisuitvoering” beschikt de auto over 658 pk, 950 Nm, een 0 tot 100 sprint in 3,8 seconden en een topsnelheid van 220 km/u.

Wie dat ook nog niet snel genoeg vindt, kan opteren voor het AMG Dynamic Plus pakket. Daarmee krijgt deze 2.655 kg wegende limo 761 pk, 1020 Nm koppel, een 0 tot 100 sprinttijd van 3,4 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

4. Mercedes-Maybach EQS Concept





Mercedes presenteerde in München ook de eerste elektrische Maybach. Het gaat om een elektrische SUV. De auto zal op de markt komen als Maybach, maar komt ook naar het “gewone” Mercedes gamma als “EQS SUV”.

5. Volkswagen ID. Life Concept

Volkswagen, dat ook op het autosalon van München aanwezig was (maar niet naar Brussel komt in januari), toonde er de ID. Life Concept. Dit stadswagentje vormt een voorbode van de ID.2, een elektrische Polo zeg maar.

6. Smart Concept #1

Onder Chinees bewind gaat ook Smart spijtig genoeg de SUV-toer op. In München onthulde het de Concept #1, de voorbode van een kleine SUV die in 2023 op de markt komt.

Of dit betekent dat de iconische Fortwo een stille dood zal sterven is niet duidelijk, maar we vrezen het ergste.

7. Volvo XC40 Recharge Single Motor

Volvo introduceerde in september een goedkopere versie van z’n elektrische XC40. Lees er hier alles over.

8. Renault Megane E-Tech

Ook de Fransen stuurden een elektrische inzending naar het Duitse autosalon (IAA). Renault stelde in München namelijk de volledig elektrische Megane voor, een SUV met voorwielaandrijving.

Klanten krijgen de keuze tussen een 40 kWh of 60 kWh batterij, en tussen 130 of 218 pk. Hoewel Renault de Megane E-Tech al in februari 2022 wil lanceren, zijn de prijzen nog niet bekend.

