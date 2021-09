N-VA wil plug-in hybride langer 100% aftrekbaar houden

N-VA vindt elektrische auto’s nog te duur, en wil daarom de gunstige fiscaliteit van plug-in hybrides behouden tot 2025.

Op 18 mei 2021 kondigde de Belgische regering aan dat er een hervorming komt van de autofiscaliteit. De details kan je hier lezen, maar voor de plug-in hybride komt het er op neer dat die fiscaal zal afgestraft worden vanaf juli 2023.

Bedrijven die nu een “echte” plug-in hybride kopen, kunnen die voor 100% aftrekken voor de gehele levensduur. Plug-in hybrides die aangekocht worden vanaf juli 2023 zouden onder het nieuwe wetsvoorstel hun fiscale aftrekbaarheid zien dalen naar 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% in 2028.





Volledig elektrisch te duur

Het wetsvoorstel moet echter nog goedgekeurd worden door De Kamer, en N-VA kamerlid Joy Donné heeft er een amendement ingediend om een wijziging te bekomen.

Volgens Donné zijn volledig elektrische auto’s, die wel 100% aftrekbaar blijven tot en met 2026, nog te duur aan de onderkant van de markt. Daardoor zullen heel wat werknemers uit de boot vallen voor een bedrijfswagen.

N-VA wil daarom bekomen dat de huidige fiscaliteit voor hybrides blijft gelden tot 2025.

