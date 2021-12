Minimum VAA stijgt naar 1400€ in 2022

Het laagste Voordeel Alle Aard (VAA) stijgt in 2022 van 1.370€ naar 1.400€.

Wanneer je als werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt van je werkgever, moet je daarvoor een bedrag “voordeel alle aard” bij je personenbelasting tellen.

Voor zuiver elektrische wagens ligt dat bedrag lager dan voor auto’s met verbrandingsmotor. Het minimum VAA (voor de goedkopere EV’s) bedroeg in 2021 1.370€, en stijgt in 2022 naar 1.400€. Een stijging van 2,1%, wat een pak lager is dan de inflatie.

Concreet komt het er op neer dat elektrische auto’s met een catalogusprijs tot 40.833€ kunnen genieten van deze minimum VAA. Duurdere elektrische auto’s volgen de formule “cataloguswaarde x 6/7 x 4% x ouderdomspercentage”. Voor een Tesla Model 3, met een cataloguswaarde van 50.990€, bijvoorbeeld, komt het VAA op 1748,23€ per jaar.

LEES OOK: Fiscale wijzigingen voor elektrische voertuigen in 2022

De verhoging van het minimum VAA zal vermoedelijk in januari 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.