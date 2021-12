Hybride is een uitstervende autosoort

Niet enkel dieselauto’s zijn met uitsterven bedreigd, ook de hybride loopt stilaan op z’n laatste benen.

Sinds de jaren 90, met de introductie van de Toyota Prius, wordt de hybride bejubeld als de manier om zuiniger te gaan rijden. De afgelopen decennia hebben de meeste grote automerken dan ook hybrides in het gamma opgenomen.

Met de opkomst van de elektrische auto is de hybride echter met uitsterven bedreigd. Dat zien we nu al in het aanbod. In België zijn er zijn momenteel 67 elektrische automodellen op de markt, 107 plug-in hybrides, maar, slechts 36 full hybrides.

LEES OOK: Mercedes stopt plug-in hybride ontwikkeling

Kijken we naar welke nieuwe auto’s er tot en met 2023 op de markt komen, dan zien we een tendens. Volgens onze gegevens komen er tot en met 2023 maar liefst 46 nieuwe elektrische automodellen op de markt, 10 nieuwe plug-in hybrides en slechts 7 nieuwe full hybrides. Er zitten uiteraard ook nog auto’s in de pijplijn waar de fabrikanten nog niet over gecommuniceerd hebben, maar op basis van de actuele gegevens tekent er zich toch een duidelijke trend af.

Europese druk

De verklaring is niet te ver te zoeken. Door steeds strengere Europese CO2-normen, een steeds minder gunstige fiscaliteit en steeds stringentere lage-emissiezones in de grote Europese steden, vallen auto’s met verbrandingsmotoren, en dus ook hybrides, hoe langer hoe meer uit de boot.

Fabrikanten pompen daarom minder middelen in de ontwikkeling er van, aangezien ze, in Europa althans, steeds moeilijker verkocht zullen geraken. Bovendien wil de EU verbrandingsmotoren verbieden vanaf 2035, en de kans is groot dat enkele Noord-Europese landen nog ambitieuzer zullen zijn.

OOK INTERESSANT: Skoda stopt met ontwikkeling plug-in hybrides

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.