Skoda: plug-in hybride ontwikkeling stopt bij Octavia en Superb

Skoda geeft aan geen toekomst meer te zien in de plug-in hybride.

Met de Octavia en de Superb heeft Skoda twee zeer aantrekkelijke plug-in hybrides in het aanbod. De Tsjechen hebben ook nog andere modellen in het gamma, namelijk de Fabia, de Kamiq, de Scala, de Karoq en de Kodiaq, maar die moeten het zonder plug-in hybride aandrijving doen.





Uit een interview van Skoda’s CEO Thomas Schäfer met het Duitse autogazette, lijkt de rest van het gamma plug-in-hybride-loos te zullen blijven. “Uiteraard is de plug-in hybride belangrijk voor de fleetmarkt, en dat is waarom we de Octavia en Superb aanbieden, maar andere modellen zullen geen plug-in hybride optie krijgen. Het zou niet logisch zijn. Onze toekomst is de volledig elektrische auto”, aldus Schäfer.

Laatste benen

Skoda heeft momenteel één volledig elektrische auto in het gamma, namelijk de Enyaq. Eerder was er ook al de Citigo-e, die samen met z’n drielingbroertjes VW e-Up en de Seat Mii Electric, afgevoerd werd hoewel hij zeer succesvol was in de verkoop.

LEES OOK: Audi gelooft niet meer in synthetische brandstoffen

Skoda is overigens niet het eerste merk dat aangeeft dat de plug-in hybride nu al op z’n laatste benen loopt. Ook Mercedes gaf eerder deze maand al aan dat het stopt met de ontwikkeling van plug-in hybrides.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.