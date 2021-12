5 nieuwe plug-in hybrides die in 2022 komen

Vanaf 2023 wordt de fiscaliteit voor plug-in hybrides een pak strenger. Wil je dus nog een fiscaalvriendelijk stekkerhybride kopen, dan kan je dat best in 2022 doen. We geven een overzicht van de interessantste plug-in hybrides die in 2022 leverbaar worden in België.

1. Kia Niro PHEV

Kia heeft een volledig nieuwe Niro klaar. Die komt als hybride, volledig elektrische, en dus ook als plug-in hybride versie. Officiële prijzen zijn nog niet bekend, maar verwacht je voor de PHEV-uitvoering aan een vanafprijs van +-40.000€.

2. Opel Astra Sports Tourer PHEV

Opel introduceerde in 2021 een plug-in hybride versie van z’n volledig nieuwe Astra. In 2022 wordt een break, de “Sports Tourer”, aan het gamma toegevoegd, en ook die wordt beschikbaar met een plug-in hybride aandrijving. We verwachten een vanafprijs van iets minder dan 40.000€.

3. BMW 2 Active Tourer PHEV

BMW introduceerde in 2021 een volledig nieuwe generatie van z’n “2 Active Tourer”. Deze gezinsauto krijgt twee hybride aandrijflijnen, de 225e xDrive en de 230e xDrive. We verwachten een vanafprijs van iets meer dan 40.000€.

4. Mercedes S PHEV

Mercedes introduceerde in 2021 een nieuwe generatie S-klasse. Ook deze luxe-auto wordt in 2022 leverbaar met stekker.

Er zijn 4 plug-in versies; de standaard wielbasis met achter- of vierwielaandrijving (580e, 580e 4Matic), en de lange wielbasis met achter- of vierwielaandrijving (580e L, 580e L 4Matic). Prijzen starten vanaf 130.801€.

5. Range Rover PHEV

Land Rover stelde in 2021 een volledig nieuwe generatie Range Rover voor. Om de CO2-uitstoot van deze luxe-terreinwagen te drukken, komen er in 2022 twee plug-in hybride motoren in de optielijst.

Het gaat om een versie met 440 pk, en één met 510 pk. Prijzen van de plug-in starten vermoedelijk bij ongeveer 150.000€.

